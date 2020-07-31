Міхнов може почати новий сезон у МХК Сокіл

Склад київського Сокола може поповнити ветеран українського хокею Андрій Міхнов.

Про це заявив директор ДЮСШ Сокіл Костянтин Симчук.

"Ми спілкувалися і з Андрієм Міхновим. Швидше за все, він почне з нами тренуватися. Ми спілкувалися і з Денисом Петрухно, і з Кирилом Жовніром. Є ще ряд гравців, які 97-2000-го років народження. Є ще певні складності з виїздом в США хлопцям, які там навчаються і грають. Тому, може бути, багато хто почне сезон у нас в команді", - сказав Симчук.