Російський хокеїст на смерть збив велосипедиста

22-річний російський хокеїст Артем Іванюженков на смерть збив велосипедиста в Підмосков'ї. Спортсмен був за кермом автомобіля BMW X6, який належить його матері. Машина збила чоловіка поруч із зупинкою, від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Про це повідомляє Шахти.SU.

Хокеїст не порушував правила дорожнього руху, алкоголю в його крові не було виявлено. З місця після аварії він не втікав. Поліція з'ясовує всі деталі пригоди та встановити. хто був винуватцем у аварії.

Російські ЗМІ розповідають, що велосипедист спробував проскочити перед BMW, а Іванюженков не встиг загальмувати.

Артем Іванюжеков є сином ексміністра з фізичної культури, спорту і туризму Бориса Іванюженкова. Підкреслимо, що це не перший випадок у його синів.

Чотири роки тому старший син Іванюженкова, Антон, перебуваючи за кермом позашляховика BMW X6, врізався у зупинку громадського транспорту в Подольську. В результаті аварії постраждали дві людини.

22-річний винуватець був відправлений під домашній арешт. У серпні справу було закрито за примиренням сторін. Потерпілі отримали компенсації і заявили, що не мають претензій до хлопця, який був за кермом.

Додамо, що Борис Іванюженков є президентом федерації боксу Росії, перший віцепрезидент паралімпійського комітету країни. У 1999/07 роках очолював Міністерство з фізичної культури, спорту і туризму.

Відзначемо, що Артем Іванюженков в сезоні 2016/17 виступав у КХЛ у складі Витязя, провівши лише 2 матчі. У сезоні 2019/20 він виступав за ряд американських команд: Сан-Хосе Барракуда (АХЛ), Орландо Солар Берс (ECHL) і Норфолк Едміралс (ECHL). У складі останнього забив 6 голів і зробив 4 гольові передачі в 26 матчах.