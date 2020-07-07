Стала відома дата старту сезону в НХЛ

Керівництво НХЛ і профспілка гравців оприлюднили протокол відновлення сезону, згідно з яким попередній раунд плей-оф Кубка Стенлі розпочнеться 1 серпня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

13 липня команди НХЛ відкриють тренувальні табори, а 26 липня - відправляться в міста, які прийматимуть матчі плей-офф.

За Кубок Стенлі будуть боротися 24 клубу, мають на момент припинення регулярного чемпіонату найбільший відсоток перемог.

Відзначимо, що в плей-оф не потрапили Оттава, Детройт, Баффало, Нью-Джерсі, Лос-Анджелес Кінгз, Сан-Хосе і Анахайм.

Нагадаємо, у Сент-Луїсі зафіксували спалах коронавірусу.