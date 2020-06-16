НХЛ кожен день буде тестувати гравців

Джерело - sport.ua.
Всіх гравців і тренерів клубів НХЛ щодня будуть тестувати на коронавірус, а 1-2 виявлених випадків не зупинять сезон.
Про це заявив комісар Ліги Гарі Беттмен.
"Гравців і тренерів клубів НХЛ щодня будуть тестувати на коронавірус.
Як і в інших видах спорту, якщо трапиться глобальний спалах, то це змінить все. Але якщо буде кілька випадків, в яких ми зможемо швидко ізолювати хворих, то це не повинно серйозно вплинути", - сказав Беттмен.
Раніше НХЛ вирішила не догравати регулярний сезон. Якщо чемпіонат відновиться, то відразу з плей-оф з 24 учасниками.
Нагадаємо, в НХЛ визначилися з датою відкриття тренувальних таборів.