 НХЛ кожен день буде тестувати гравців | Хокей | Champion.com.ua
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НХЛ кожен день буде тестувати гравців

Сьогодні 22:39 555 0
Рестарт сезону можливий з кінця липня
НХЛ кожен день буде тестувати гравців
#НХЛ

Джерело - sport.ua.

Всіх гравців і тренерів клубів НХЛ щодня будуть тестувати на коронавірус, а 1-2 виявлених випадків не зупинять сезон.

Про це заявив комісар Ліги Гарі Беттмен.

"Гравців і тренерів клубів НХЛ щодня будуть тестувати на коронавірус.

Як і в інших видах спорту, якщо трапиться глобальний спалах, то це змінить все. Але якщо буде кілька випадків, в яких ми зможемо швидко ізолювати хворих, то це не повинно серйозно вплинути", - сказав Беттмен.

Раніше НХЛ вирішила не догравати регулярний сезон. Якщо чемпіонат відновиться, то відразу з плей-оф з 24 учасниками.

Нагадаємо, в НХЛ визначилися з датою відкриття тренувальних таборів.

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