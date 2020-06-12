Джерело - Главком.
Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) провів перерозподіл місць на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, 2014 року в Сочі і 2016 року в Ріо-де-Жанейро.
Про це повідомляє прес-служба МОК.
За підсумками Олімпійських ігор в Сочі 2014 року відразу вісьмох російських хокеїсток (Інну Дюбанок, Єкатєріну Лебедєву, Єкатєріну Пашкевич, Анну Шибанову, Єкатєріну Смоленцеву, Галину Скибу, Татьяну Буріну та Анну Щукіну) визнали винними в порушенні антидопінгових правил і дискваліфікували довічно.
Результат, здобутий тією збірною, а саме шосте місце на турнірі, тепер також затверджений анульованим. Після перерозподілу таблиця виглядає наступним чином:
1. Канада
2. США
3. Швейцарія
4. Швеція
5. Фінляндія
6. Німеччина
7. Японія.
Рішення МОК про дискваліфікацію хокеїсток пізніше було оскаржене в Спортивному арбітражному суді (CAS). Лебедєва, Пашкевич, Буріна, Щукіна і Смоленцева були виправдані повністю, а Скиба, Шибанова і Дюбанок – частково.
Нагадаємо, російський волейболіст дискваліфікований на два роки за допінг.