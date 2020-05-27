Стали відомі пари кваліфікаційного раунду Кубка Стенлі

Джерело - xsport.ua.
У плей-оф НХЛ зіграють 24 команди, які на момент зупинки чемпіонату набрали найбільшу кількість перемог.
Про це повідомляє прес-служба ліги.
Також було вирішено, що чотири кращі клуби з кожної конференції зіграють між собою по три матчі в форматі кругової системи. Такі протистояння дозволять клубам змінити номер посіву в плей-оф. А ось решта команд зіграють в кваліфікації.
Пари кваліфікаційного раунду Кубка Стенлі:
Східна конференція:
Піттсбург Пінгвінз - Монреаль Канадієнс
Кароліна Харрікейнз - Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс - Флорида Пантерс
Торонто Мейпл Ліфс - Коламбус Блю Джекетс
Західна конференція:
Едмонтон Ойлерз - Чикаго Блекхоукс
Нешвілл Предаторз - Арізона Койотс
Ванкувер Кенакс - Міннесота
Калгарі Флеймз - Вінніпег Джетс
Раніше повідомлялося, що в НХЛ можуть відновити тренування у червні.