Стали відомі пари кваліфікаційного раунду Кубка Стенлі

Чотири кращі клуби з кожної конференції зіграють між собою по три матчі

У плей-оф НХЛ зіграють 24 команди, які на момент зупинки чемпіонату набрали найбільшу кількість перемог.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Також було вирішено, що чотири кращі клуби з кожної конференції зіграють між собою по три матчі в форматі кругової системи. Такі протистояння дозволять клубам змінити номер посіву в плей-оф. А ось решта команд зіграють в кваліфікації.

Пари кваліфікаційного раунду Кубка Стенлі:

Східна конференція:

Піттсбург Пінгвінз - Монреаль Канадієнс

Кароліна Харрікейнз - Нью-Йорк Рейнджерс

Нью-Йорк Айлендерс - Флорида Пантерс

Торонто Мейпл Ліфс - Коламбус Блю Джекетс

Західна конференція:

Едмонтон Ойлерз - Чикаго Блекхоукс

Нешвілл Предаторз - Арізона Койотс

Ванкувер Кенакс - Міннесота

Калгарі Флеймз - Вінніпег Джетс

Раніше повідомлялося, що в НХЛ можуть відновити тренування у червні.