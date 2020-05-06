Мільярдер Босов здійснив самогубство

Керівник опікунської ради хокейного клубу Сибір і мільярдер Дмитро Босов наклав на себе руки.

Про це повідомляє РБК.

Босов наклав на себе руки в ніч на 6 травня. Поліція виїжджала на виклик про самогубство в підмосковному селищі Усово, де жив бізнесмен.

52-річний чоловік застрелився з пістолета Glock 19 gen 4. Босов є власником компаній Сібантрацит - генерального спонсора Нічної хокейної ліги. Він виходив на лід з президентом Росії Володимиром Путіним в гала-матчі НХЛ.

Компанія мільярдера також є спонсором виступає в КХЛ Сибіру. Босов з 2008 року обіймав посаду керівника опікунської ради клубу з Новосибірська.

Журнал Forbes оцінював статки Босова в $ 1,1 млрд, в рейтингу російських мільярдерів від Forbes 2020 роки бізнесмен зайняв 86-е місце.

Раніше, хокеїст збірної України став гравцем російського Рубіна.