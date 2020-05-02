Хокей vs Футбол: онлайн-баттл Без ключок

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 травня, о 19:00 на Youtube-каналі УХЛ відбудеться черговий онлайн-батл між представницями жіночого хокею та футболу. На цей раз в битві зійдуться чемпіонки України з хокею у складі київської Україночки Елен і Елізабет Аліпови та багаторазова чемпіонка України з футболу, воротар ФК Житлобуд-1 Ірина Саніна. Проводити батл буде постійний ведучий програми Іван Унку.

Не виходячи з дому, спортсменки не тільки поміряються силами і визначать найсильнішого, а й поспілкуються з уболівальниками, відповівши на всі їхні запитання.