У IIHF прийняли безпрецедентне рішення щодо нового сезону Ліги чемпіонів

Організатори вирішили змінити формат через коронавірус

Новий розіграш хокейної Ліги чемпіонів через пандемію коронавірусу буде проводитися у зміненому форматі, а терміни проведення сезону будуть перенесені.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Ліга чемпіонів-2020/21 стартує 6 жовтня, а не в серпні, як це було в минулі роки (новий сезон мав розпочатися 3 вересня). Це первісна дата п'ятого туру, тобто, терміни турніру скоротять на чотири ігрові дні.

Крім того, буде скасовано груповий етап, а турнір складатиметься тільки з розіграшу плей-офф. 32 учасники турніру спочатку поділять на 16 пар, розіграш буде проходити за олімпійською системою аж до фіналу. Кожна серія буде складатися з двох матчів вдома та на виїзді, переможець визначиться за загальним рахунком двох матчів. Фінальна гра намічена на 9 лютого.

Нагадаємо, збірна України втратила позиції в рейтингу IIHF.