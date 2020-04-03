Юність перемогла Шахтар і стала чемпіоном Білорусі

Мінський клуб виграв серію з рахунком 4-1

Джерело - Чемпіон.

Мінська Юність на домашньому майданчику в овертаймі переграла Шахтар з рахунком 3:2 в п'ятому матчі фінальної серії чемпіонату Білорусі.

Таким чином, мінський клуб виграв серію з рахунком 4-1.

Переможну шайбу в овертаймі закинув захисник Владислав Єременко. Дублем у складі Юності відзначився форвард Станіслав Лопачук. Шайби у Шахтаря закинули Олександр Жидких і Роман Крикуненко.

Чемпіонат Білорусі - єдиний, що не перерваний через коронавірус.

Екстраліга з хокею.

Фінал, плей-оф.

3 квітня, 5-ий матч

Юність - Шахтар 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Раніше, НХЛ продовжила карантин.