Рейнджерс підписали форварда із NCAA

Джерело - ua.tribuna.com.
Рейнджерс оголосили про підписання контракту новачка з нападником Джастіном Річардсом.
Про це повідомляє пресслужба НХЛ.
22-річний гравець раніше не був задрафтований клубами НХЛ. Він відіграв останні 3 сезони NCAA за університет Міннесоти Дулут і виграв у складі команди два національних титули.
У минулому сезоні набрав 25 (14 + 11) очок в 34 матчах і був визнаний найкращим форвардом оборонного плану у своїй конференції.
Річардс є сином колишнього тренера Міннесоти і Коламбуса Тодда Річардса.
В клубі Оттава Сенаторз коронавірусом заразилися ще чотири працівники.
Раніше, НХЛ продовжила карантин.