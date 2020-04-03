Рейнджерс підписали форварда із NCAA

Джастін Річардсон став гравцем клубу НХЛ

Рейнджерс оголосили про підписання контракту новачка з нападником Джастіном Річардсом.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

22-річний гравець раніше не був задрафтований клубами НХЛ. Він відіграв останні 3 сезони NCAA за університет Міннесоти Дулут і виграв у складі команди два національних титули.

У минулому сезоні набрав 25 (14 + 11) очок в 34 матчах і був визнаний найкращим форвардом оборонного плану у своїй конференції.

Річардс є сином колишнього тренера Міннесоти і Коламбуса Тодда Річардса.

В клубі Оттава Сенаторз коронавірусом заразилися ще чотири працівники.

Раніше, НХЛ продовжила карантин.