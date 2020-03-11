 УХЛ: Анонс перших чвертьфінальних матчів | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Анонс перших чвертьфінальних матчів

Сьогодні 11:05 346 0
У Києві Вовки приймуть Білий Барс, а в Харкові Динамо поміряється силами з херсонськими "щуками"
Анонс перших чвертьфінальних матчів

11 і 12 березня, відбудуться стартові поєдинки чвертьфінальних серій плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч.

Першу пару 1/4 фіналу складуть столичні Крижані Вовки і білоцерківський Білий Барс, що зайняли п'яте і четверте місце в турнірній таблиці відповідно. Розіграш чвертьфінальної серії між цими клубами стартує в Києві, а потім переїде до Білої Церкви.

У другій парі путівку в півфінал плей-оф розіграють МХК Динамо і Дніпро, що зайняли шосту і третю сходинку в "регулярці" відповідно. Чвертьфінальна серія в цій парі почнеться в Харкові, а пізніше продовжиться в Херсоні.

11 березня 

  17:30 Крижані Вовки - Білий Барс

У середу, 11 березня, в Києві на арені Шалетт відбудеться перший поєдинок 1/4 фіналу серії плей-оф УХЛ-Парі-Матч, де місцеві Крижані Вовки прийматимуть білоцерківський Білий Барс.

Крижані Вовки в нинішньому чемпіонаті виступали не так добре як в попередніх сезонах. Столична команда в 40 матчах перемогла лише сім разів. Дві перемоги підопічні Руслана Борисенка якраз добули в іграх проти білоцерківців з рахунками 4:3 і 2:1.

У свою чергу, Білий Барс зарекомендував себе в нинішньому сезоні як гроза авторитетів. У матчах проти клубів з топ-2 ( Кременчук і Донбас) йому вдавалося не тільки відбирати очки у лідерів, але і вигравати в основний час. В цілому, підопічні Костянтина Буценка з 40 матчів перемогу святкували в 17 зустрічах, набравши в регулярному чемпіонаті 53 очки.

Відносно очних протистоянь з київським клубом, то на рахунку "Барсів" 6 перемог при 2 поразках. Таким чином, "Білий Барс" відправив у ворота Крижаних Вовків 30 шайб, пропустивши при цьому 16 голів. Лідирують "барси" і в статистиці кидків - на 266 спроб білоцерківців закинути "Вовки" відповіли 173 кидками.

Їх остання їх зустріч в "регулярці" (в рамках 40-го туру) завершилася не легкою перемогою білоцерківців (6:4). Киянам вдалося відігратися з 0:3, змусивши непогано понервувати команду противника, але під кінець матчу "барсам" все ж вдалося нав'язати противнику свою гру і здобути три очки в цьому поєдинку.

12 березня 

  19:50 МХК Динамо - Дніпро

Матчем у Харкові стартує протистояння другої пари чвертьфіналістів серії плей-оф УХЛ-Парі-Матч між чинним віце-чемпіоном України і аутсайдером поточної "регулярки".

Херсонський Дніпро, на відміну від МХК Динамо, має кращу статистику виступу в нинішньому сезоні. Підопічні Дмитра Підгурського довгий час боролися за друге місце, але під кінець, поступившись боротьбу, все ж посіли третє. В активі херсонців - 29 перемог і 11 поразок.

Харків'яни з початку турніру і до закінчення першої частини йшли на останньому місці. До честі молодому колективу "динамівців", вони чергували розгромні програші з хорошою грою і непоганими результатами. В їх активі після 40 ігор - 3 перемоги і 37 поразок.

Що стосується очних зустрічей протягом сезону між МХК Динамо і Дніпром, то тут повна перевага на боці херсонської команди. З 8 зустрічей - всі перемоги за "щуками" із загальною різницею шайб 72:10. Також виглядає і статистика кидків - на 424 кидка в створ своїх воріт харківські хокеїсти відповіли лише 132. До речі, по ходу всього регулярного чемпіонату харків'яни не змогли відзначитися у воротах "Дніпра" більше 3 разів за матч.

Найяскравіший матч між цими командами відбувся в 29-турі. Зустріч тоді завершилася мінімальною перемогою херсонців - 4:3. За 5 хвилин до кінця, при рахунку 3:3, гол Матерухіна став вирішальним в тому драматичному поєдинку. У харків'ян дублем відзначився Геворкян.

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