Завершився розіграш регулярного чемпіонату УХЛ-Парі-Матч в сезоні 19/20. Огляд 40 туру

Джерело - Чемпіон.
Завершився розіграш заключного, 40-го туру, регулярного чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч. В рамках крайніх матчів "регулярки" Дніпро без проблем впорався з МХК Динамо, Крижані Вовки відігралися з 0:3, але все одно поступилися Білому Барсу, а Донбас мінімально обіграв Кременчук.
Дніпро – МХК Динамо 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)
Чвертьфінал плей-оф МХК Динамо і Дніпро почнуть на домашній арені харків'ян 12 березня. Другий, а також третій матчі (в разі необхідності) відбудуться в Херсоні 15 і 17 березня відповідно.
Білий Барс - Крижані Вовки 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)
Відзначимо, чвертьфінальна серія плей-оф між цими клубами стартує в Києві на домашній арені Вовків 11 березня о 17:30. Далі чвертьфінал переїде до Білої Церкви, де 14 березня о 13:00 команди проведуть матч-відповідь.
У разі необхідності, також в Білій Церкві, команди проведуть третій вирішальний матч - поєдинок відбудеться 16 березня о 18:45.
Донбас - Кременчук 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Турнірна таблиця
Сітка плей-оф