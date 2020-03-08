Завершився розіграш регулярного чемпіонату УХЛ-Парі-Матч в сезоні 19/20. Огляд 40 туру

Огляд 40-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч

Джерело - Чемпіон.

Завершився розіграш заключного, 40-го туру, регулярного чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч. В рамках крайніх матчів "регулярки" Дніпро без проблем впорався з МХК Динамо, Крижані Вовки відігралися з 0:3, але все одно поступилися Білому Барсу, а Донбас мінімально обіграв Кременчук.

Дніпро – МХК Динамо 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)

Чвертьфінал плей-оф МХК Динамо і Дніпро почнуть на домашній арені харків'ян 12 березня. Другий, а також третій матчі (в разі необхідності) відбудуться в Херсоні 15 і 17 березня відповідно.

Білий Барс - Крижані Вовки 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)

Відзначимо, чвертьфінальна серія плей-оф між цими клубами стартує в Києві на домашній арені Вовків 11 березня о 17:30. Далі чвертьфінал переїде до Білої Церкви, де 14 березня о 13:00 команди проведуть матч-відповідь.

У разі необхідності, також в Білій Церкві, команди проведуть третій вирішальний матч - поєдинок відбудеться 16 березня о 18:45.

Донбас - Кременчук 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Турнірна таблиця

Сітка плей-оф