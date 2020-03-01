 Кременчук - Крижані Вовки 14:1: огляд матчу. ВІДЕО | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Кременчук - Крижані Вовки 14:1. Огляд матчу

Сьогодні 17:25 234 0
Орлов оформив покер
Кременчук - Крижані Вовки 14:1. Огляд матчу
#Кременчук, #Крижані Вовки

Джерело - Чемпіон.

29 лютого у стартовому матчі 39 тур УХЛ Кременчук приймав Крижані Вовки.

УХЛ. Регулярний сезон
39 тур, 29 лютого

Кременчук - Крижані Вовки 14:1 (3:0, 8:0, 4:1)

Шайби: 1:0 Орлов (Хрішпенц, Созонов), 9:27; 2:0 Гриценко (Грицких, Толстушко), 13:52; 3:0 Кисельов (Бондарук, Бабрусев, - більш), 18:19; 4:0 Созонов (Орлов, Хрішпенц, - більш.), 21:54; 5:0 Гриценко (Ворона, Толстушко), 22:38; 6:0 Бондарук (Кисельов, Бабрусев), 24:59; 7:0 Орлов (Пукс), 25:16; 8:0 Ворона (Гриценко, Грицких), 25:44; 9:0 Бондаренко (Олійник, Чердак), 26:12; 10:0 Бондарук (Кисельов, Серанов), 26:52; 11:0 Орлов (Пукс, Созонов), 27:20; 12:0 Орлов (Созонов), 49:16; 12:1 Дворник (Шабанов, Мікульчик, - меньш), 54:41; 13:1 Олійник (Бабрусев, Варава), 59:09; 14:1 Чердак (Олійник, Бондаренко), 59:41.

Нагадаємо, Донбас переграв Білий Барс у 38 турі УХЛ.

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