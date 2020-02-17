У Полтаві та Кременчуці відбулися традиційні Тренування із зіркою

Наставниками стали Сергій Варламов, Олександр Побєдоносцев, а також гравці ХК "Кременчук"

Джерело - Чемпіон.

Українська хокейна ліга і ТМ Parimatch продовжують добру традицію проводити Тренування із зіркою і на цей раз місцями проведення чергових майстер-класів були обрані Полтава і Кременчук. Відзначимо, що інформаційним партнером майстер-класів також став сайт Champion.com.ua.

Наставниками на першому в історії полтавському тренуванні стали генеральний директор УХЛ, екс-гравець НХЛ, КХЛ і збірної України - Сергій Варламов і спортивний директор УХЛ, чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної - Олександр Побєдоносцев. А в Кременчуці в ролі тренерів себе спробували гравці місцевого клубу, лідируючого в турнірній таблиці чемпіонату - Олександр Горлушко, Руслан Єфімочкін і Віткор Тютченко.

Також компанію хокеїстам склали гравець ФК Кремінь Андрій Олійник та полтавська плавчиня, майстер спорту з плавання, учасниця Олімпійських ігор Марія Лівер.

До слова, запрошувати на тренування іменитих місцевих спортсменів допомагає не тільки популяризувати місцевий спорт в місті, а й показати синергію різних видів спорту для досягнення однієї мети - розвитку спорту в Україні та оздоровлення української нації.

У Полтаві особливим тренування стало ще й тому, що в ньому, крім журналістів, блогерів та вболівальників, взяли участь полтавські аматори, які отримали можливість з перших вуст дізнатися про секрети майстерності іменитих українських хокеїстів.

Один з учасників майстер-класу, гравець місцевого аматорського клубу Кальвадос Вадим Тєвіков поділився своїми враженнями від тренування:

"Атмосфера, звісно, ​​дуже класна. Нам в Полтаві дійсно не вистачає кваліфікованих тренерських кадрів. Тут сьогодні, крім аматорів, зібралося дуже багато дітей, а це значить, що хокей в регіоні цікавий і дуже потрібний. Так що хочу сказати спасибі за таку можливість потренуватися з майстрами своєї справи".

У ході Тренування із зіркою всі учасники змогли не тільки потренувати свої навички володіння ключкою і шайбою, але і поліпшити свою техніку катання на ковзанах, а також випробувати себе в сьогоденні хокейному скілл-шоу.

Учасники майстер-класу не тільки спробували себе в хокейному тренуванні, але і детально дізналися про тонкощами хокейного життя і поринули в атмосферу найдинамічнішого зимового спорту.

Спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев вже не в перший раз стає тренером на подібних заходах, проте кожне з них відрізняється один від одного:

"Я не в перший раз вже пробую себе в ролі тренера на таких майстер-класах, і хочу сказати, що в кожному місті знаходиться щось особливе. По-перше, я радий, що ми проводимо такі заходи не тільки в містах клубів УХЛ, але в тих місцях, де ще немає професійної команди. Це корисно для розвитку спортивної інфраструктури в місті. Плюс сьогодні до нас приєдналося багато місцевих аматорів, і я думаю, що для них це тренування була більш ніж корисною".

Представник ТМ Parimatch Вадим Місюра розповів про першу Тренуванню із зіркою в Полтаві:

"TM Parimatch продовжує естафету Всеукраїнської акції "Тренування із зіркою". І дуже важливо, що ми розширюємо географію та презентували проект в новому місті - Полтаві, а також провели друге тренування в Кременчуці. Відмінна хокейна арена, прекрасні активності, постійний прогрес і розвиток стали невід'ємними атрибутами спортивному житті Кременчука. Завдяки нашій акції вболівальники і ЗМІ дізналися хокейні особливості і потренувалися із зірками українського хокею".

Відзначимо, що всі учасники поділилися на групи і в чотирьох різних зонах потренували силу кидка, точність удару, майстерність володіння шайбою, а також спробували себе в пробитті булліта.

Виконавчий директор УХЛ Олексій Брага підвів підсумок двох "Тренувань із зіркою" в Кременчуці та Полтаві:

"Ми провели два насичених і атмосферних майстер-класи в досить хокейному регіоні. У Полтаві ми були вперше, і ми раді розширювати географію наших заходів. Що стосується тренування в Кременчуці, то нас чекала, як завжди, відмінна атмосфера і все пройшло в гарному настрої. Я сподіваюся, що для всіх учасників це був корисний досвід і далеко не останній такий майстер-клас".

Після закінчення тренування представники ТМ Parimatch і Української хокейної ліги відповіли на запитання журналістів, а також нагородили кращих учасників цінними призами та сувенірами.