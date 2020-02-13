Кременчук - Донбас: Головна битва УХЛ

Джерело - Чемпіон.

15 лютого о 16:00 в УХЛ відбудеться головне протистояння поточного сезону. Зійдуться лідери турнірної таблиці Кременчук і Донбас. Донеччани є чинними чемпіонами, вони ставали найсильнішою командою України в чотирьох попередніх сезонах. Втім, зараз у Кременчука є шанс відібрати титул.

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Підопічні Олександра Савицького йдуть на першому місці з відривом у 12 очок, також у них відмінна результативність (212:50, у Донбасу - 181:52). Правда, в очних зустрічах з донеччанами кремінним щастить не завжди. Дві останні зустрічі команда чинному чемпіону програла, причому в овертаймі. Зате до цього були перемоги 3:0 і 5:1.

Що стосується майбутнього матчу, то поки що шанси на стороні Кременчука. Аналітики Parimatch дають їм 41% на перемогу проти 37% у Донбасу. Нічия в основний час оцінюється у 22%. Суперництво між командами принципово і тому гра очікується напруженою і видовищною. Вільних місць на арені точно не буде. Ще більше вболівальників будуть дивитися трансляцію матчу.

Часу наздогнати Кременчук у Донбасу залишається все менше і, якщо команда хоче завоювати свій восьмий чемпіонський титул, їй необхідно відбирати очки у свого головного конкурента.