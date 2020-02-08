Кременчук знищив Динамо у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 лютого, в рамках перенесеного поєдинку 25-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч Динамо приймав лідера турнірної таблиці Кременчук.
Гості здобули впевнену перемогу із рахунком 8:1.
Відзначимо, що Дмитро Орлов у матчі оформив хет-трик, а капітан команди Микола Кисельов відзначився дублем.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
25 тур, 08 лютого
Динамо – Кременчук 1:8 (0:1, 1:4, 0:3)
Шайби: 0:1 Орлов (Пукс, Созонов), 17:25; 0:2 Серанов (Григорян, Бондарук), 26:44; 0:3 Орлов (Созонов, Пукса), 32:00; 0:4 Фроленко (Пукс, Горище), 34:29; 1:4 Дурдиев (Свищев), 35:14; 1:5 Кисельов (Серанов), 36:03; 1:6 Кисельов (Хрішпенц, Бондарчук), 45:00; 1:7 Орлов (Хрішпенц, Пукса), 46:09; 1:8 Созонов (Пукса, Орлов), 56:17
Нагадаємо, Крижаним Вовкам зарахували технічну поразку у матчі із Динамо.