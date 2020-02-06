Гра українців у першому матчі була сумним видовищем

Джерело - Чемпіон.

У першому турі Олімпійського кваліфікаційного турніру з хокею збірна України зазнала розгрому від Казахстану.

Олімпійський кваліфікаційний турнір

Нур-Султан (Казахстан)

3 тур, 6 лютого

Казахстан - Україна 8:1 (5:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - 03:43 Шевченко, 2:0 - 07:35 Петухов, 3:0 - 08:27 Метальніков, 4:0 - 12:58 Старченко, 4:1 - 14:56 Бабинець, 5:1 - 17:39 Жайлауов, 6:1 - 32:56 Діц, 7:1 - 34:40 Шестаков, 8:1 - 51:06 Орєхов

Раніше, Крижаним Вовкам зарахували технічну поразку у матчі із Динамо.