 Бостон розгромив Ванкувер, перемоги Вашингтона та Монреаля. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Бостон розгромив Ванкувер, перемоги Вашингтона та Монреаля. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 10:18 47 0
У НХЛ було зіграно 13 матчів
Бостон розгромив Ванкувер, перемоги Вашингтона та Монреаля. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, регулярний чемпіонат

05 лютого

Нью-Йорк Айлендерс - Даллас 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Баффало - Колорадо 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)

Бостон - Ванкувер 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Вашингтон - Лос-Анджелес 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Колумбус - Флорида 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Нью-Джерсі - Монреаль 4:5 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 0:1)

Тампа - Вегас 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Оттава - Анахайм 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:2)

Вінніпег - Нешвілл 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Міннесота - Чикаго 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Сент-Луїс - Кароліна 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)

Арізона - Едмонтон 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Калгарі - Сан-Хосе 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Раніше, Піттсбург обіграв Вашингтон.

Нагадаємо, голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона.

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