Бостон розгромив Ванкувер, перемоги Вашингтона та Монреаля. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
05 лютого
Нью-Йорк Айлендерс - Даллас 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Баффало - Колорадо 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Бостон - Ванкувер 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Вашингтон - Лос-Анджелес 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Колумбус - Флорида 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Нью-Джерсі - Монреаль 4:5 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 0:1)
Тампа - Вегас 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Оттава - Анахайм 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:2)
Вінніпег - Нешвілл 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Міннесота - Чикаго 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Сент-Луїс - Кароліна 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)
Арізона - Едмонтон 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Калгарі - Сан-Хосе 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Раніше, Піттсбург обіграв Вашингтон.
Нагадаємо, голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона.