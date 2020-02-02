Бостон знищив Міннесоту, Детройт поступився Рейнджерс. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
В Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Айлендерс – Ванкувер – 3:4 (1:1, 1:2, 1:0)
Баффало – Коламбус – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Монреаль – Флорида – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Детройт – Рейнджерс – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Нью-Джерсі – Даллас – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Філадельфія – Колорадо – 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
Торонто – Оттава – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0)
Вінніпег – Сент-Луіс – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Нешвілл – Вегас – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Міннесота – Бостон – 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
Арізона – Чикаго – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0)
Калгарі – Едмонтон – 3:8 (1:3, 2:3, 0:2)
Сан-Хосе – Тампа-Бей – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Лос-Анджелес – Анахайм – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)