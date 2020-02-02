 Бостон знищив Міннесоту, Детройт поступився Рейнджерс. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Бостон знищив Міннесоту, Детройт поступився Рейнджерс. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 11:30 195 0
Бостон знищив Міннесоту, Детройт поступився Рейнджерс. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

В Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Айлендерс – Ванкувер – 3:4 (1:1, 1:2, 1:0)

Баффало – Коламбус – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Монреаль – Флорида – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Детройт – Рейнджерс – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Нью-Джерсі – Даллас – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Філадельфія – Колорадо – 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Торонто – Оттава – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0)

Вінніпег – Сент-Луіс – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Нешвілл – Вегас – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Міннесота – Бостон – 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Арізона – Чикаго – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0)

Калгарі – Едмонтон – 3:8 (1:3, 2:3, 0:2)

Сан-Хосе – Тампа-Бей – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Лос-Анджелес – Анахайм – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

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