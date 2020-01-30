Джерело - Чемпіон.
У рамках 32 туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч Кременчук у серії булітів переграв Дніпро.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
29 січня
Кременчук - Дніпро 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0)
Шайби: 1:0 - Бондарук (Кисельов, Григорян) 7:26, 1:1 - Чернишенко (Кузьмик) 9:28, 2:1 - Александров (Пукса, Бондарук) 19:24, 2:2 - Целогородцев (Ромащенко - біл.) 29:26, 3:2 - Орлов - переможний буліт 65:00
Раніше, Донбас розібрався із Крижаними Вовками.
Нагадаємо, Білий Барс сенсаційно переграв Кременчук.