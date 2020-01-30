 Кременчук - Дніпро 3:2: огляд матчу. ВІДЕО | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Кременчук - Дніпро 3:2. Огляд матчу

Сьогодні 10:25 91 0
Кременчук здобув важку перемогу в УХЛ
Кременчук - Дніпро 3:2. Огляд матчу
#Кременчук, #Дніпро

Джерело - Чемпіон.

У рамках 32 туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч Кременчук у серії булітів переграв Дніпро.

УХЛ. Регулярний чемпіонат
29 січня

Кременчук - Дніпро 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0)

Шайби1:0 - Бондарук (Кисельов, Григорян) 7:26, 1:1 - Чернишенко (Кузьмик) 9:28, 2:1 - Александров (Пукса, Бондарук) 19:24, 2:2 - Целогородцев (Ромащенко - біл.) 29:26, 3:2 - Орлов - переможний буліт 65:00

Раніше, Донбас розібрався із Крижаними Вовками.

Нагадаємо, Білий Барс сенсаційно переграв Кременчук.

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