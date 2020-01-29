 Динамо - Білий Барс 2:12: огляд матчу. ВІДЕО | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Динамо - Білий Барс 2:12. Огляд матчу

Сьогодні 10:41 367 0
Білий Барс здобув третю поспіль перемогу
Динамо - Білий Барс 2:12. Огляд матчу
#Білий Барс, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У рамках 32 туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч харківське Динамо приймало Білий Барс.

Матч завершився переконливою перемогою гостів, які закинули 12 шайб у ворота Динамо.

УХЛ. Регулярний чемпіонат
28 січня

Динамо -  Білий Барс 2:12 (0:4, 1:2, 1:6)

Шайби: 0:1 Бабинець (Благой, Алексюк, - більш.) 5:49, 0:2 Середницький (Ромахін) 6:57, 0:3 Куцевич, 13:53, 0:4 Бабинець (Благой, Качан, - більш.) 18:36, 1:4 Дурдиев 33:12, 1:5 Лісників (Панценко, Таран) 36:03, 1:6 Бабинець (Благой, Алексюк) 37:17, 1:7 Лісників (Таран) 41:29, 1:8 Алексюк (Качан, Благой, - більш. 5х3), 1:9 Ружников (Середницький) 48:51, 1:10 Бабинець (Благой, Алексюк) 49:31, 1:11 Лісників (Куцевич) 49:50, 1:12 Благой (Бабинець, Кучер) 50:56

Нагадаємо, Білий Барс сенсаційно переграв Кременчук.

Раніше Білий Барс переграв і Донбас.

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