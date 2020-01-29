Джерело - Чемпіон.
У рамках 32 туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч Донбас переграв Крижаних Вовків.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
28 січня
Донбас - Крижані Вовки 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Шайби: 1:0 Подзіньш (Карпенко, Карамнов), 22:24, 2:0 - Костиков (Карамнов, Пангелов-Юлдашев), 26:03, 3:0 - Карамнов (Лялька, Захаров - біл.), 32:09,м3:1 - Чуйков (Шапіро), 46:42, 4:1 - Разумов (Подзіньш, Шишлянніков - біл.) - 54:20.
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