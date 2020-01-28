 Шапіро повернувся до Крижаних Вовків | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Шапіро повернувся до Крижаних Вовків

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Шапіро став гравцем Вовків
Шапіро повернувся до Крижаних Вовків
#Крижані Вовки, #Шапіро

Джерело - УХЛ.

 Крижані Вовки уклали контракт з нападником Соломоном Шапіро.

Про це повідомляє УХЛ

Вихованець київської Крижинки у 2015 вигравав з рідною командою чемпіонат України U20. Також на юніорському рівні Шапіро виступав у Соколі і Кременчуці.

У сезоні 2014/15 форвард дебютував в національному чемпіонаті в складі Дженералз, після чого виступав в Рапіді і Крижаних Вовків (в сезоні 2017/18 - ХК Вовки, Бровари). 

Всього в чемпіонатах України 23-річний хокеїст провів 131 матч, набравши 82 (37+45) очки.

Раніше, хокеїст Донбасу забив гол у стилі Лобановського.

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