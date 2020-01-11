Крижані Вовки - Кременчук 2:12. Огляд матчу

Кременчук на виїзді не мав проблем у матчі з Крижаними Вовками, у регулярному чемпіонаті здобувши перемогу з рахунком 12:2.

У першому періоді київський клуб нав'язав боротьбу лідеру УХЛ, поступившись 1:2. У другій двадцятихвилинці Кременчук не залишив супернику шансів - 6:1. У заключному періоді гості закинули ще чотири шайби.

Кременчук залишається на першому місці чемпіонату України. Крижані Вовки йдуть на передостанній позиції.

УХЛ. Регулярний чемпіонат

27 тур

11 січня

Крижані Вовки - Кременчук 2:12 (1:2, 1:6, 0:4)