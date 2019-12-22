 Вашингтон переміг Тампа-Бей та інші результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Кароліна здолала Флориду, Вашингтон переміг Тампа-Бей. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 12:43 123 0
Кароліна здолала Флориду, Вашингтон переміг Тампа-Бей. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, Регулярний чемпіонат
22 грудня

Айлендерс - Анахайм 5:6 ПБ (2:2, 2:2, 1:1, 0:0, 1:2)

Баффало - Лос-Анджелес 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Міннесота - Вінніпег 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)

Торонто - Детройт 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Оттава - Філадельфія 4:5 ПБ (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Коламбус - Нью-Джерсі 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Кароліна - Флорида 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Вашингтон -Тампа-Бей 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Бостон - Нешвілл 3:4 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 0:1)

Едмонтон - Монреаль 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Колорадо - Чикаго 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)

Ванкувер - Піттсбург 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Сан-Хосе - Сент-Луїс 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Нагадаємо, Динамо обіграло Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті.

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