Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Айлендерс - Анахайм 5:6 ПБ (2:2, 2:2, 1:1, 0:0, 1:2)
Баффало - Лос-Анджелес 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Міннесота - Вінніпег 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
Торонто - Детройт 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Оттава - Філадельфія 4:5 ПБ (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Коламбус - Нью-Джерсі 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Кароліна - Флорида 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Вашингтон -Тампа-Бей 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Бостон - Нешвілл 3:4 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 0:1)
Едмонтон - Монреаль 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Колорадо - Чикаго 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)
Ванкувер - Піттсбург 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Сан-Хосе - Сент-Луїс 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
Нагадаємо, Динамо обіграло Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті.