Бостон розібрався із Рейнжджерс, Чикаго розгромив Лос-Анджелес. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Бостон здобув третю перемогу у НХЛ, розгромні перемоги Чикаго та Флориди.
НХЛ. Регулярний сезон
28 жовтня
Едмонтон - Флорида 2:6 (0:0, 0:3, 2:3)
Чикаго - Лос-Анджелес 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Детройт - Сент-Луїс 4:5 (в овертаймі) (0:2, 1:1, 3:1, 0:1)
Оттава - Сан-Хосе 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Нью-Йорк Айлендерс - Філадельфія 5:3 (3:2, 2:0, 0:1)
Нью-Йорк Рейнжджерс - Бостон 4:7 (1:0, 0:4, 3:3)
Вегас - Анахайм 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Раніше, Оттава перемогла Детройт.
Нагадаємо, уродженець Кропивницького закинув першу шайбу у НХЛ.