Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
19 жовтня
Нью-Джерсі - Ванкувер - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Сент-Луїс - Монреаль - 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)
Арізона - Оттава - 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Філадельфія - Даллас - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Коламбус - Айлендерс - 2:3 (1:2, 1:0, 0:0)
Тампа-Бей - Колорадо - 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)
Торонто - Бостон - 4:3 (2:1, 0:0, 1:2)
Нешвілл - Флорида - 2:3 (0:0, 0:2, 2:0)
Лос-Анджелес - Калгарі - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Сан-Хосе - Баффало - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)