Мій профіль
Ястремська стане наймолодшою учасницею малого Підсумкового турніру
Сьогодні 08:55 1245
Динамо Київ - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 12:05 228
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Вчора 12:57 504
Гвоздик - Бетербієв: відео бою
Вчора 08:35 4383
Гвоздик перемагав Бетербієва за очками до зупинки бою
Вчора 08:00 1610
Росіянин Бетербієв нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF
Вчора 07:36 6087 4
Гвоздик - Бетербієв: Як це було
Вчора 07:23 6061
Шахтар знищив Колос у 11 турі УПЛ
18.10.2019 20:51 2316
Генеральна прокуратура України порушила нову справу проти Динамо через несплату податків
17.10.2019 20:38 2169
Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві
17.10.2019 15:46 1989 7
Навколо спорту
Блоги
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні Іван Чуперка
Сьогодні 08:18 252
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка Valeriy Ruchka
Вчора 22:54 354
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо Valeriy Ruchka
Вчора 20:45 2343
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок Андрій Твердохліб
Вчора 12:57 504
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту Андрій Твердохліб
Вчора 08:08 5014
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:37 Футбол Челсі буде стежити за Маліновським з метою можливої покупки влітку 150
13:20 Футбол Сульшер: Упевнений, МЮ оговтається і виграє АПЛ раніше, ніж через 30 років 159
12:56 Футбол Зюле може пропустити пів року через травму 235
12:37 Бокс Усик: Анатолій Ломаченко завжди знає про мій стан 304
12:15 Пряма трансляція Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція 36427
12:13 Футбол РБ Лейпциг - Вольфсбург 1:1. Огляд матчу 119
12:11 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 584623
12:09 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 411549
12:05 Пряма трансляція Динамо Київ - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 228
11:56 Бокс Арум: Гвоздик перемагав Бетербієва до нокауту 949
11:38 Хокей Колорадо і Тампа-Бей закинули 8 шайб, Торонто обіграло Бостон. Результати матчів НХЛ 112
11:19 Футбол Челсі близький до продовження контракту з Абрахамом 195
10:56 Бокс Гвоздик залишається в лікарні після поразки від Бетербієва 2849
10:48 Футбол Боруссія Д - Боруссія М 1:0. Огляд матчу 182
10:35 Футбол ПСЖ хоче придбати Еріксена і може продати двох півзахисників 187
10:33 Пряма трансляція Маріуполь - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ 137
10:18 Бокс Руїс: Джошуа відчуває більше тиску, ніж я 651
09:58 Хокей Нападник Донбасу: Ми граємо за престиж України 230
09:46 ММА Мак-Грегор знаходиться під слідством у справі про сексуальне насильство 441
09:31 Футбол Гравці Манчестер Юнайтед знущалися над Фредом під час передсезонної підготовки 1304
09:13 Футбол Атлетіко - Валенсія 1:1. Огляд матчу 297
08:55 Теніс Ястремська стане наймолодшою учасницею малого Підсумкового турніру 1245
08:50 Футбол Олімпік - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ 174
08:39 Футбол Атлетіко на місяць залишився без Феліша 336
08:26 Футбол Ювентус - Болонья 2:1.Огляд матчу 362

Колорадо і Тампа-Бей закинули 8 шайб, Торонто обіграло Бостон. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 11:38 112 0
У НХЛ триває регулярний чемпіонат
Колорадо і Тампа-Бей закинули 8 шайб, Торонто обіграло Бостон. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, регулярний чемпіонат
19 жовтня

Нью-Джерсі - Ванкувер - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Сент-Луїс - Монреаль - 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Арізона - Оттава - 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Філадельфія - Даллас - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Коламбус - Айлендерс - 2:3 (1:2, 1:0, 0:0)

Тампа-Бей - Колорадо - 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Торонто - Бостон - 4:3 (2:1, 0:0, 1:2)

Нешвілл - Флорида - 2:3 (0:0, 0:2, 2:0)

Лос-Анджелес - Калгарі - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Сан-Хосе - Баффало - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Коментарі ()