Було дві серії буллітів

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату.

У двох матчах були зафіксовані перемоги у серіях буллітів.

НХЛ, регулярний чемпіонат

9 жовтня

Монреаль - Детройт 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Нью-Джерсі - Едмонтон 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Піттсбург - Анагайм 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Торонто - Тампа-бей 3:7 (3:4, 0:1, 0:2)

Оттава - Сент-Луїс 4:6 (2:0, 1:2, 1:4)

Вінніпег - Міннесота 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Нешвілл - Вашингтон 6:5 (1:1, 1:3, 4:1)

Даллас - Калгарі 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:2)

Чикаго - Сан-Хосе 4:5 (2:2, 2:2, 0:1)

Колорадо - Бостон 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Аризона - Вегас 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)