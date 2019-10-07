5 жовтня, 2019 року відбулося урочисте відкриття всеукраїнських дитячо-юнацьких змагань з хокею з шайбою.

Старт було приурочено до Дня хокею для дітей, який традиційно проводиться у першу суботу жовтня під девізом. Для дітей різних вікових груп та будь-якого рівня спортивної підготовки були проведені майстер-класи під керівництвом відомих дитячих тренерів, спортсменок хокейних клубів Україночка та Автомобіліст, а також гравчинь національної жіночої збірної команди України. Ігровий майданчик було поділено на шість зон, у кожній з яких фахівці в ігровій формі навчали дітей основним елементам. Гра в хокей, гандбол на льоду, збір шайб на швидкість - усе це чекало на маленьких дівчаток і хлопчиків.

Під час заходу відбулася урочиста церемонія відкриття чемпіонату.

"На нас чекає масштабний сезон! Сезон, у якому буде проведено близько 1500 матчів, задіяно понад 1600 юних хокеїстів, 95 команд різних вікових категорій з 17 міст 13 регіонів України!" - відзначив президент Федерації хокею Анатолій Брезвін.

Серед головних нововведень сезону – неймінг вікових груп.

"Не знаючи свого минулого неможливо розраховувати на світле майбутнє. Цього року ми прийняли рішення вшанувати наших зіркових хокеїстів – олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу та екс-гравців НХЛ, – назвавши їх іменами вікові групи, в яких проводяться змагання", – повідомив віце-президент Федерації хокею Георгій Зубко.

Так змагальні групи були названі на честь Дмитра Христича, Олексія Житника, Олександра Годинюка, Сергія Варламова, Руслана Федотенка, Олексія Понікаровського та Валерія Ширяєва. Легендарні спортсмени також братимуть участь у заходах, що проводитимуться УМХЛ.

Після церемонії-відкриття усі бажаючі могли насолодитися хокейним матчем чемпіонату України серед юнаків 2004 року народження між київською Крижинкою та броварським Білим Барсом. Символічне вкидання шайби разом з президентом Федерації зробив представник офіційного партнера змагань Parimatch Foundation – Вадим Місюра.

"Підтримка дитячо-юнацького хокею є важливим аспектом діяльності нашого фонду. Нашою метою є сприяння розвитку спорту в цілому, створення умов для того, щоб якомога більша кількість населення була залучена до занять спортом", – зауважив Вадим Місюра.

Довідка:

УМХЛ

Українська молодіжна хокейна ліга – заснований Федерацією хокею України підрозділ основною метою якого є розвиток дитячо-юнацького хокею України, підготовка якісного кадрового резерву збірних команд України з хокею для їх успішного виступу на міжнародній арені. З 2019 року УМХЛ опікується організацією та проведенням чемпіонатів України та всеукраїнських змагань з хокею з шайбою усіх вікових категорій.

Parimatch Foundation

Parimatch Foundation – міжнародний благодійний фонд, покликаний об'єднати бізнес,державний сектор і громадські організації навколо вирішення конкретних соціальних проблем. Основна місія фонду – сприяння в поліпшенні добробуту і здоров'я суспільства через освіту та залучення людей до занять спортом, а також боротьба з ізоляцією й бідністю.