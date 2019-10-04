Рейнджерс розібрався з Вінніпегом, Міннесота поступилася Нешвіллу. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися матчі регулярного чемпіонату.
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НХЛ, регулярний чемпіонат
Рейнджерс – Вінніпег – 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)
Кароліна – Монреаль – 4:3 (1:0, 1:3, 1:0)
Піттсбург – Баффало – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Тампа-Бей – Флорида – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Нешвілл – Міннесота – 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)
Даллас – Бостон – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Колорадо – Калгарі – 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Анахайм – Аризона – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)