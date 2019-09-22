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Сьогодні 11:01 140 0
Чи втримається Кременчук на першій позиції турнірної таблиці, чи надолужить Дніпро упущені очки і чи здобуде МХК Динамо першу перемогу у сезоні?
Анонс туру Української хокейної ліги - Парі-Матч
#УХЛ, #Донбас, #Кременчук

Джерело - УХЛ.

Чемпіонат України, Українська хокейна ліга - Parimatch

Ругелярний сезон

22.09

Кременчук - Крижані Вовки 

22 вересня на льодовій арені Айсберг ХК Кременчук прийме Крижаних Вовків. Останній матч для Кременчука став битвою за лідерство у турнірній таблиці чемпіонату УХЛ - Парі-Матч. "Городяни" впоралися з поставленим завданням, і на даний момент займають першу позицію за очками. Крижані Вовки на 4 місці за очками з-за недавньої поразки Донбасу. У минулому сезоні "вовки" жодного разу не змогли обіграти Кременчук, але обидві команди значно змінили склади, і можуть видати непередбачуваний результат. Не можна не відзначити молодого воротаря киян - Максима Дуве, який проявив себе в матчі з МХК Динамо.

22.09

Дніпро - Білий Барс

Зустріч між ХК Дніпро і Білим Барсом відбудеться на арені Фаворит у Херсоні. На даний момент Білий Барс знаходиться на дві позиції вище херсонців в турнірній таблиці. У минулому сезоні "кішкам" так і не вдалося жодного разу обіграти Дніпро. А в цьому сезоні білоцерківці вже випробували досвід перемоги (МХК Динамо), і поразки (Кременчук). Варто нагадати, що команди зустрічалися на передсезонному турнірі Kremenchuk Open Cup 2019. Білий Барс зайняв останню позицію в турнірі, а й гравці і тренери команд-суперниць відзначали, що поєдинок з цим клубом цікавий і непередбачуваний.

23.09

Донбас - МХК Динамо

На арені Альтаїр в Дружківці Донбас прийме МХК Динамо. За історію зустрічей між цими командами МХК Динамо не вдалося жодного разу обіграти донеччан. Для "динамівців" ця зустріч може стати першою з переможним результатом в 4-му сезоні, але шанси на такий результат не великі. Донбас завдяки розгромної перемоги над Крижаними Вовками посів друге місце в турнірній таблиці, і не планує втрачати очки з командами з другої трійки.

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