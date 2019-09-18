Анонс другого туру Української хокейної ліги - Парі-Матч

Вовки готові до сутички з Донбасом, Білий Барс і Динамо будуть боротися за першу перемогу в сезоні, а Дніпро і Кременчук зійдуться в черговому принциповому матчі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України, УХЛ

2 тур

18.09 Донбас - Крижані Вовки

18 вересня о 14:00 на київській арені Шалетт на льоду зустрінуться київський клуб Крижані вовки і чемпіон минулого сезону Донбас. Волю до перемоги "вовків" в цьому сезоні ми вже бачили в матчі з МХК Динамо. Вони успішно реалізовували більшість, боролися за кожну можливість і обіграли харківський клуб з рахунком 6: 2. Що ж стосується Донбасу, для них сезон почався з поразки херсонському Дніпру, але не варто забувати, що херсонці зрівняли рахунок за 20 секунд до кінця основного часу, а перемогу здобули в овертаймі. Матч обіцяє бути неймовірно красивим, адже уболівальникам помітно, як виросли за міжсезоння Крижані вовки. Але і Донбас однозначно не готовий прийняти другу поразку поспіль у сезоні.

19.09

18:45 Білий Барс - Динамо

19 вересня о 18:45 на льодовій арені в Білій Церкві в поєдинку зійдуться МХК Динамо і Білий барс. Обидві команди почали 4 сезон Української хокейної ліги - Парі-Матч з поразок. Цікаво буде подивитися, чи покажуть вони жорсткий хокей. Адже в минулому матчі з Крижаними Вовками харків'яни заробляли численні видалення. А Олександр Панченко уточнив, що його підопічні ще знаходяться в процесі становлення. У свою чергу перевагою для "Білого Барса" може стати участь в передсезонному турнірі Kremenchuk Open Cup 2019.

19:00 Дніпро - Кременчук

19 вересня о 19:00 на льодовій арені Фаворит гостей із Кременчука прийме херсонський Дніпро. Володарі другого і третього місця минулого сезону вже зустрічалися на передсезонному турнірі Kremenchuk Open Cup 2019. У тому поєдинку херсонська команда поступилася кременчужанам з рахунком 3:0. У обох команд дуже сильна фізична підготовка. І ніхто з них не готовий поступатися супернику. До того ж обидві команди почали сезон з перемог. Вболівальників однозначно чекає цікавий комбінаційний хокей.