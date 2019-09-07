Сан-Хосе підписав 40-річного нападника

Торнтон підписав контракт на рік

6 вересня Джо Торнтон підписав однорічний контракт з Сан-Хосе Шаркс.

Про це повідомляє прес-служба клубу НХЛ.

Фінансові умови угоди розголошені не були.

Нападник, якому 2 липня виповнилося 40 років, в 73 матчах минулого регулярного сезону набрав 51 (16+35) очко, а також 10 (4+6) балів в 19 іграх плей-офф Кубка Стенлі.

Торнтон є лідером серед діючих гравців по передачам і очкам, ​​а також займає восьме місце по передачам, 12-е по гравцям і 14-е за очками в історії НХЛ.

Раніше, екс-нападника Вашингтона звинувачують у зберіганні кокаїну.

Нагадаємо, зіркового російського хокеїста дискваліфікували через кокаїн.