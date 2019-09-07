Сан-Хосе підписав 40-річного нападника

Джерело - nhl.com.
6 вересня Джо Торнтон підписав однорічний контракт з Сан-Хосе Шаркс.
Про це повідомляє прес-служба клубу НХЛ.
Фінансові умови угоди розголошені не були.
Нападник, якому 2 липня виповнилося 40 років, в 73 матчах минулого регулярного сезону набрав 51 (16+35) очко, а також 10 (4+6) балів в 19 іграх плей-офф Кубка Стенлі.
Торнтон є лідером серед діючих гравців по передачам і очкам, а також займає восьме місце по передачам, 12-е по гравцям і 14-е за очками в історії НХЛ.
Раніше, екс-нападника Вашингтона звинувачують у зберіганні кокаїну.
Нагадаємо, зіркового російського хокеїста дискваліфікували через кокаїн.