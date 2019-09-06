Дніпро підписав нападника Василенкова

Підсилення атаки команди

Джерело - ХК Дніпро.

Херсонський Дніпро підписав контракт з 26-річним форвардом Денисом Василенковим.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Денис Василенков (10.07.1993) - вихованець хокейної школи Нижнього Тагілу. Пройшовши МХЛ-івський період, де продемонстрував відмінні бомбардирські якості, виступаючи за саратовський Кристал (ВХЛ). Змінивши ряд команд, він переїхав до Білорусі, де 26-річний форвард (170 см, 70 кг) провів попередній сезон в складі Локомотива (Орша), набравши за 25 ігор 21 бал (8+13) при показнику корисності +15.

Ще в серпневих контрольних іграх Денис був у складі "залізничників", але вже в кінці місяця зіграв за Дніпро проти Кременчука.

Варто відзначити, що Дніпро підписав контракт з нападником, які мають досвід гри в збірній Латвії.

Крім того, Матч-відкриття чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч буде зіграно в Дружківці 14 вересня, там зустрінуться Донбас і херсонський Дніпро.

Раніше, УХЛ представила календар чемпіонату сезону 2019/20.

Нагадаємо, Кременчук виграв передсезонний домашній турнір.