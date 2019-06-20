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У Росії трагічно загинув юний хокеїст

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Тяжка втрата
У Росії трагічно загинув юний хокеїст
Поблизу російської Вязьми трагічно загинув 15-річний голкіпер юнацької збірної Білорусі з хокею Микола Шестаков.

Про це повідомляє сайт Федерації хокею Білорусі. 

Хлопець загинув в автоаварії сьогодні вранці на трасі М1. Машина, в якій хокеїст був разом зі своїми батьками, на високій швидкості врізалася у вантажний автомобіль (він у той момент стояв). Микола і його мама загинули на місці, а батько, який керував машиною, доставлений в травматологічне відділення лікарні Вязьми.

Загиблий спортсмен починав грати в хокей в СДЮШОР-Мінськ, а через кілька років перейшов до школи столичної "Юності". У лютому Микола Шестаков був обраний голкіпером для участі збірної Білорусі (U-16) на міжнародному турнірі в Будапешті. Також хлопця викликали до табору юніорської збірної U-18.

Нагадаємо, екс-гравець Севільї Хосе Антоніо Реєс загинув в ДТП, йому було 35 років.

Раніше повідомляли, що в окупованому Криму загинув 17-річний російський біатлоніст.

Джерело - espreso.tv.

#хокей, #ДТП
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