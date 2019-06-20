У Росії трагічно загинув юний хокеїст

Про це повідомляє сайт Федерації хокею Білорусі.
Хлопець загинув в автоаварії сьогодні вранці на трасі М1. Машина, в якій хокеїст був разом зі своїми батьками, на високій швидкості врізалася у вантажний автомобіль (він у той момент стояв). Микола і його мама загинули на місці, а батько, який керував машиною, доставлений в травматологічне відділення лікарні Вязьми.
Загиблий спортсмен починав грати в хокей в СДЮШОР-Мінськ, а через кілька років перейшов до школи столичної "Юності". У лютому Микола Шестаков був обраний голкіпером для участі збірної Білорусі (U-16) на міжнародному турнірі в Будапешті. Також хлопця викликали до табору юніорської збірної U-18.
Нагадаємо, екс-гравець Севільї Хосе Антоніо Реєс загинув в ДТП, йому було 35 років.
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Джерело - espreso.tv.