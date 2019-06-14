Дружина екс-гравця СКА, а нині тренера воротарів петербурзького клубу Максима Соколова вбита в селищі Романівка.

Про це повідомив телеграм-канал Baza.

"У сім'ї легендарного російського хокеїста Максима Соколова - трагедія. Його старший син, з невідомих поки причин, накинувся на матір, убив її, а після намагався накласти на себе руки. Молодший син Соколова - Арсеній — зумів врятуватися з дому. Він зараз перебуває під наглядом лікарів — у 15-річного хлопчика глибокий шок.

Будинок Максима Соколова знаходиться в маленькому селищі Романівка у Всеволожську районі Ленінградської області. Сьогодні вдень з котеджу несподівано вибіг 15-річний Арсеній і відразу кинувся до сусідів. Він кричав, що його страший брат збожеволів і вбиває маму. Всі разом кинулися назад — і побачили на підлозі вітальні лежить тіло дружини Максима Соколова, а поруч — його старшого сина - 18-річного Максима. Він намагався накласти на себе руки.

Арсеній, побачивши матір, спробував добити брата і, вихопивши ніж, кілька разів ударив Максима ним в груди. Той вижив — і зараз знаходиться в реанімації.

Як вдалося врятуватися самому Арсенію? Тільки завдяки реакції. Як пізніше розповів хлопчик, він слухав музику, коли в кімнату несподівано увійшов брат. У нього в руках був ніж, і він буденно сказав: "Зараз я тебе вб'ю". Сеня встиг втекти до сусідів"