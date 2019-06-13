Бостон - Сент-Луїс: онлайн-трансляція останнього матчу фінальної серії НХЛ

У цьому поєдинку визначиться володар Кубка Стенлі

У Національній хокейній лізі продовжується фінальна серія плей-оф Кубка Стенлі в якій за трофей борються Бостон та Сент-Луїс.

Сьомий, останній, матч серії відбудеться в арені Ті-Ді Гарден (Бостон) 13 червня о 3:00 за Києвом. Рахунок в серії 3:3.

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В Україні жоден телеканал не транслює матчі НХЛ.

Онлайн-трансляцію матчу Бостон - Сент-Луїс можна буде поглянути на Чемпіоні.

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Джерело - Чемпіон.