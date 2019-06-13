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Вчора 13:23 2524
Батька фіналіста чемпіонату світу вбили терористи ДНР
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Бостон - Сент-Луїс: онлайн-трансляція останнього матчу фінальної серії НХЛ

Сьогодні 00:38 492 0
У цьому поєдинку визначиться володар Кубка Стенлі
Бостон - Сент-Луїс: онлайн-трансляція останнього матчу фінальної серії НХЛ

У Національній хокейній лізі продовжується фінальна серія плей-оф Кубка Стенлі в якій за трофей борються Бостон та Сент-Луїс.

Сьомий, останній, матч серії відбудеться в арені Ті-Ді Гарден (Бостон) 13 червня о 3:00 за Києвом. Рахунок в серії 3:3.

  Актуально: Неймовірне промо фінальної серії НХЛ 

В Україні жоден телеканал не транслює матчі НХЛ.

Онлайн-трансляцію матчу Бостон - Сент-Луїс можна буде поглянути на Чемпіоні.

  Також: Бостон - Сент-Луїс: розклад матчів фінальної серії НХЛ.

Джерело - Чемпіон.

#Бостон, #Сент-Луїс, #НХЛ
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