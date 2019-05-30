Капітан збірної Росії з хокею п'є пиво після кожної гри

Капітан національної команди Росії з хокею Ілля Ковальчук регулярно випиває пиво після матчів, а також виступає проти заборони алкоголю.

Про це повідомив сам хокеїст для Спорт-Експрес.

Лівий нападник Лос-Анджелес Кінгз також зазначив, що варто розрізняти горілку і пиво, а потім розповів, що випиває саме він.

"Шлеменко може говорити все що завгодно. У кожного є своя голова на плечах. Якщо ти п'єш пиво, щоб відновитися, коли втратив 3-4 кг після гри - це одне.

Якщо ти пішов в ресторан і випив 300 грамів горілки - це вже інше. Я особисто випиваю після будь-якої гри три Bud Light по 0,33, щоб відновитися.

Це набагато краще снодійного, краще будь-якого іншого засобу, щоб відновити кислотно-лужний баланс. Всім рекомендую", - сказав Ковальчук.