Канада - Швейцарія - 3:2. Огляд матчу

Збірна Канади обіграла Швейцарію в чвертьфінальному матчі ЧС-2019.

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Переможець групи А збірна Канади ледь не завершила виступ на чемпіонаті світу-2019 вже після першого раунду плей-оф. Швейцарія стала четвертою в групі В, але це не завадило їй двічі виходити вперед в поєдинку проти канадців.

Коли вже здавалося, що 26-разові чемпіони світу залишаться без медалей Деймон Сіверсон закинув рятівну шайбу, яка перетнула лінію воріт за 0,4 секунди до кінця третього тайму. В овертаймі команда Алена Виньо дотиснула свого суперника.

Чемпіонат світу

1/4 фіналу

23 травня

Канада - Швейцарія - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Нагадаємо, Збірна США поступилася росіянам на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.