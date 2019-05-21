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Фінляндія програла Німеччині, Чехія виграла у Швейцарії на чемпіонаті світу

Сьогодні 21:47 218 0
Фінляндія програла Німеччині, Чехія виграла у Швейцарії на чемпіонаті світу

Сьогодні, 21 травня, відбуваються заключні матчі групового етапу чемпіонату світу з хокею.

В групі А Німеччина переграла  Фінляндію, а Словаччина - Данію 

В групі Б Чехія виграла у Швейцарії, а Норвегія програла Латвії.

Раніше Італія перемогла Австрію, а Великобританія – Францію.

Чемпіонат світу

Груповий раунд

21 травня

Група А

Фінляндія - Німеччина - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Словаччина - Данія – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Група Б

Чехія - Швейцарія - 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Норвегія - Латвія - 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Джерело - Чемпіон.

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