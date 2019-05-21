Сьогодні, 21 травня, відбуваються заключні матчі групового етапу чемпіонату світу з хокею.
В групі А Німеччина переграла Фінляндію, а Словаччина - Данію
В групі Б Чехія виграла у Швейцарії, а Норвегія програла Латвії.
Раніше Італія перемогла Австрію, а Великобританія – Францію.
Чемпіонат світу
Груповий раунд
21 травня
Група А
Фінляндія - Німеччина - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Словаччина - Данія – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Група Б
Чехія - Швейцарія - 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
Норвегія - Латвія - 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Джерело - Чемпіон.