Визначилися учасники 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею

Сьогодні, 20 травня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу чемпіонату світу 2019 року.
Останнім чвертьфіналістом стала збірна Швеції, яка обіграла латвійську національну команду (5:4).
З групи A в цю стадію пробилися Канада, США, Фінляндія і Німеччина. У групі B, вийшли Росія, Чехія, Швейцарія, Швеція.
Відзначимо, що хокейний мундіаль відбувається в Братиславі і Кошице, а фінальний матч буде розіграний 26 травня. У першому місті грають свої поєдинки команди Швеції, Росії, Чехії, Швейцарії, Норвегії, Латвії, Австрії та Італії, а в другому - Канада, США, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Данія, Франція і Великобританія.
Нагадаємо, Великобританія перемогла Францію, Швеція здолала Латвію на чемпіонаті світу.
Джерело - Чемпіон.