Визначилися учасники 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею

Сьогодні, 20 травня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу чемпіонату світу 2019 року.

Останнім чвертьфіналістом стала збірна Швеції, яка обіграла латвійську національну команду (5:4).

З групи A в цю стадію пробилися Канада, США, Фінляндія і Німеччина. У групі B, вийшли Росія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Відзначимо, що хокейний мундіаль відбувається в Братиславі і Кошице, а фінальний матч буде розіграний 26 травня. У першому місті грають свої поєдинки команди Швеції, Росії, Чехії, Швейцарії, Норвегії, Латвії, Австрії та Італії, а в другому - Канада, США, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Данія, Франція і Великобританія.

Нагадаємо, Великобританія перемогла Францію, Швеція здолала Латвію на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.