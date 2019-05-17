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Гравці збірної Росії з хокею відзначили перемогу пивним марафоном

Сьогодні 20:42 720 0
Гравці збірної Росії з хокею відзначили перемогу пивним марафоном

Збірна Росії після перемоги над Чехією (3:0) в матчі чемпіонату світу-2019 провела вечір в азіатському ресторані Iasai в Братиславі.

Про це повідомляє Sport24.pluska.sk.

За інформацією джерела, хокеїсти з'явилися в закладі у вечірній час - близько 9 години за місцевим часом. Імовірно, це сталося на наступний день після перемоги над чехами.

Росіяни замовили суші, а потім вживали пиво - в сумі близько 160 келихів. У готель хокеїсти повернулися на автобусі.

Нагадаємо, Франція програла Словаччині, Норвегія перемогла Австрію на чемпіонаті світу.

Джерело - Sport24.pluska.sk.

#Росія, #хокей, #пиво
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