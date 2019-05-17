Українська хокейна ліга провела відкрите тренування в Кривому Розі

У майстер-класі взяли участь групи 2004-2011 років

У березні у кожного фаната українського хокею з'явилася можливість привезти в своє місто зірок українського хокею і гравців УХЛ для проведення професійного майстер-класу, автограф і фото-сесії.

Відразу після першого відкритого майстер-класу в Кременчуці, Українська хокейна ліга провела аналогічне тренування для вихованців криворізької ДЮСШ

Тренування відбулося в три заходи по 70 хвилин і в них взяли участь групи 2004-2011 років. Юні хокеїсти отримали можливість повчитися у професіоналів хокейної справи і дізнатися секрети їхньої майстерності.

Тренерами на майстер-класі стали Сергій Варламов, Євген Аліпов, Данило Бабчук, Гліб Кривошапкін, Вадим Мазур, Сергій Мікульчик і Олексій Янішевський.

Хокеїсти допомогли юним гравцям розвинути навички катання і володіння ключкою, дали кілька вправ на тренінг техніки, а також провели двосторонній матч.

Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов розповів про нові можливості для хокейного Кривого Рогу:

"Ми сподіваємося, що професійна команда повернеться до Кривого Рогу, і ми активно працюємо в цьому напрямку. Перш за все треба працювати з місцевими органами влади, щоб в місті побудували ще один каток, адже всі охочі вже не поміщаються. Попит тут на хокей великий, так що потрібно вести роботу в цьому напрямку",- сказав Варламов.

Джерело - Чемпіон.