Швеція знищила Австрію, Канада розібралася з Францією. Результати матчів чемпіонату світу

На чемпіонаті світу з хокею у Словаччині відбулися чергові поєдинки. Швеція впевнено обіграла Австрію, а Канада ледь Францією.

Збірна Канади в непростому поєдинку перемогла французів. У першому періоді заокеанська збірна закинула три шайби й здавалося, що матч можна завершувати.

Проте у другому періоді Франція відіграла одну шайбу. На старті останнього періоду французи скоротили відставання до 1 шайби й змусили Канаду увімкнутися. Розлючені канадці швидко відповіли закинутою шайбою й потім розвинули успіх. Після чотирьох турів Канада посідає друге місце в групі A.

Збірна Швеції після поразки в першому турі виграла три матчі поспіль. Цього разу від шведів дісталося збірній Австрії.

Після цієї перемоги шведи піднялися на третю сходинку в групі B. Австрія – 7-а.

Чемпіонат світу

16 травня

Канада – Франція 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Швеція – Австрія 9:1 (5:0, 2:0, 2:1)