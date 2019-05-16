Швеція знищила Австрію, Канада розібралася з Францією. Результати матчів чемпіонату світу

На чемпіонаті світу з хокею у Словаччині відбулися чергові поєдинки. Швеція впевнено обіграла Австрію, а Канада ледь Францією.
Збірна Канади в непростому поєдинку перемогла французів. У першому періоді заокеанська збірна закинула три шайби й здавалося, що матч можна завершувати.
Проте у другому періоді Франція відіграла одну шайбу. На старті останнього періоду французи скоротили відставання до 1 шайби й змусили Канаду увімкнутися. Розлючені канадці швидко відповіли закинутою шайбою й потім розвинули успіх. Після чотирьох турів Канада посідає друге місце в групі A.
Збірна Швеції після поразки в першому турі виграла три матчі поспіль. Цього разу від шведів дісталося збірній Австрії.
Після цієї перемоги шведи піднялися на третю сходинку в групі B. Австрія – 7-а.
Чемпіонат світу
16 травня
Канада – Франція 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
Швеція – Австрія 9:1 (5:0, 2:0, 2:1)
Джерело - Чемпіон.