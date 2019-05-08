Сент-Луїс переграв Даллас і вийшов у фінал Західної конференції

Сент-Луїс переміг Даллас з рахунком 2:1 у другому овертаймі сьомого матчу 1/4 фіналу Кубка Стенлі.

Блюз вийшов в півфінал, вигравши серію 4-3. Наступним суперником стане переможець серії Колорадо - Сан-Хосе (3-3).

Відзначимо, що Сент-Луїс виходить у фінал Західної конференції вдруге за останні чотири роки. У сезоні-2015/16 команда програла Сан-Хосе (2-4).

НХЛ

Кубок Стенлі

1/4 фіналу

сьомий матч

Сент-Луїс - Даллас - 2:1 2от (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Нагадаємо, Бостон виграв серію у Коламбуса,

Джерело - Чемпіон.