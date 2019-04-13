12 квітня, відбувся 5 матч фінальної серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги де Донбас зустрівся з херсонським Дніпром де переміг і став чемпіоном Української хокейної ліги. Нагадаємо, що рахунок в протистоянні був - 3:1.

Перший період зустрічі пройшов у впертій боротьбі, на 6-й хвилині Романенко вивів команду вперед.

Друга 20-хвилинка розпочалася з голу Донбасу, Разумов відзначився на 7 хвилині, а вже через 2 хвилини Лялька закинув шайбу, згодом Коренчук закріпив перевагу Донбасу в рахунку. Наприкінці періоду Дніпру вдалося закинути шайбу у ворота Донбасу - 4:1.

У третьому періоді Дніпро кинув всі сили вперед, однак період пройшов без закинутих шайб.

Чемпіонат України, УХЛ

Плей-оф, фінал

Донбас – Дніпро 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)



Рахунок в серії 4:1

Джерело - Чемпіон.