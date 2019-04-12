Торонто переміг Бостон, Вашингтон здолав Кароліну. Результати матчів плей-оф НХЛ

Закінчилися всі матчі другого ігрового дня плей-оф НХЛ. Обійшлося без сенсацій.
Бостон - Торонто 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Шайби: 9:31 Бержерон - 1 (Маршан, Крюг - більш) - 1:0, 16:44 Марнер - 1 (Мадзіні, Таварес) - 1:1, 22:47 Марнер - 2 (менш) - 1:2, 38:25 Нюландер - 1 (Кадрі, Марло) - 1:3, 58:41 Таварес - 1 - 1:4
Воротарі: Раск - Андерсен
Кидки: 38 (8+21+9) - 33 (10+14+9)
Торонто веде в серії 1:0
Вашингтон - Кароліна 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
Шайби: 9:58 Бекстрем - 1 (Карлсон, Орпік) - 1:0, 13:10 Бекстрем - 2 (Кузнєцов, Карлсон - більш) - 2:0, 18:05 Овєчкін - 1 (Вілсон, Карлсон - більш) - 3:0, 45:07 Свєчніков - 1 (Воллмарк, Гемілтон) - 3:1, 47:26 Свєчніков - 2 (Воллмарк, Фальк) - 3:2, 59:23 Еллер - 1 - 4:2
Воротарі: Голтбі - Мразек
Кидки: 18 (9+4+5) - 29 (10+11+8)
Вашингтон веде в серії 1:0
Калгарі - Колорадо 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Шайби: 34:25 Мангіпейн - 1 - 1:0, 38:58 Ткачак - 1 (Джиордано, Ліндхольм - більш) - 2:0, 57:01 Беклунд - 1 (Беннетт, Андерссон - більш) - 3:0, 57:15 Ткачак - 2 (Сміт) - 4:0
Воротарі: Сміт - Грубауер
Кидки: 32 (6+13+13) - 26 (7+8+11)
Калгарі веде в серії 1:0
Джерело - Чемпіон.