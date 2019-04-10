У Херсоні відбувся четвертий матч фінальної серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги між Дніпром і Донбасом. Перший матч серії залишився за херсонцями, проте потім донеччани отримали дві перемоги поспіль і вийшли вперед.

Традиційно, зустрічі Дніпра і Донбасу відрізняються малою результативністю, великою кількістю боротьби і тактичними тренерськими рішеннями. Не стала винятком і сьогоднішня гра.

Мало не 53 хвилини команди шукали свої шанси біля чужих воріт, змушуючи суперника помилитися. Відкрити рахунок в матчі вдалося Віктору Захарову - обігравшись з Євгеном Нікіфоровим, капітан донеччан кистьовим кидком "пробив" Олега Петрова, який на мить втратив концентрацію. Ця шайба стала четвертою для форварда Донбасу у фінальній серії плей-оф.

Незадовго до фінальної сирени Дніпру вдалося закріпитися поблизу чужих воріт, і Дмитро Підгурський випустив шостого польового гравця замість голкіпера. Однак закинути Богдану Дьяченку в херсонців не вийшло, зате відзначився Віталій Лялька - нападник Донбасу доїхав до чужої синьої лінії, і встановив рахунок 0:2.

За 11 секунд до кінця третього періоду Ілля Декало підставив ключку під кидок Кирила Бондаренка, і відправив шайбу за спину Богдана Дяченка. Однак часу порівняти рахунок в "щук" вже не залишалося - перемога 2:1 дозволила "Донбасу" зробити рахунок в серії 3:1 на свою користь.

П'ятий матч фінальної серії плей-офф чемпіонату відбудеться в Дружківці 12 квітня. Початок зустрічі о 18:30, пряма трансляція - на телеканалі XSPORT.

Чемпіонат України, УХЛ

Фінал

9 квітня

Дніпро - Донбас 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шайби: 0:1 Захаров (Нікіфоров, Разумов - більш.), 41:33. 0:2 Лялька (Коренчук, Романенко - порожні ворота), 58:37. 1:2 Декало (Янішевський, Бондаренко - шостий польовий), 59:49.

Джерело - Чемпіон.