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Донбас уже у фіналі, Кременчук і Дніпро зіграть вирішальний матч. Огляд півфіналів чемпіонату УХЛ

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Донбас вийшов у фінал, а між Кременчуком та Дніпром знову встановився паритет
Донбас уже у фіналі, Кременчук і Дніпро зіграть вирішальний матч. Огляд півфіналів чемпіонату УХЛ

Завершився розіграш п'ятих і шостих матчів півфіналів плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках яких Донбас розгромив Білий Барс і став першим фіналістом чемпіонату, а Кременчук і Дніпро записали на свій рахунок по одній перемозі і знову зрівняли цифри в серії.

Донбас - Білий Барс 8:1 (2:0, 5:0, 1:1)

Рахунок в серії: 4:1

У цьому поєдинку донеччани сповна скористалися шансом закінчити серію при домашніх трибунах і стати першим фіналістом плей-оф. У команди Сергія Вітера вийшло не тільки розгромити свого опонента, а й помститися за програну гру в Білій Церкві.

Поєдинок команди почали на швидкостях, проте ще з перших хвилин донеччани повністю заволоділи ігровою перевагою і не дозволяли білоцерківцям організовувати повноцінні атаки на свої ворота. Про це свідчить і статистика кидків - донецька команда перекидала противника з рахунком 41:25.

За підсумками матчу дублі на свій рахунок записали Ілля Коренчук, Віталій Лялька і Євген Нікіфоров, а єдиною шайбою Білого Барса відзначився Рінат Дурдиєв.

Таким чином, Віктор Захаров з 10 (2+8) очками піднявся на перше бомбардирські місце, Тигран Манукян та Віталій Лялька з 9 балами ділять друге місце, а Ілля Коренчук, який набрав 8 (4+4) очка, розмістився на третьому рядку.

Рахунок в серії 4:1, Донбас стає першим фіналістом плей-оф, а Білий Барс заробляє бронзові медалі чемпіонату і закінчує виступи в поточному сезоні.

Кременчук - Дніпро 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) і 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Рахунок в серії: 3:3

Знову неоднозначний рахунок в серії встановився між цими командами, зберігаючи інтригу аж до кінця півфінальній серії. Вдруге поспіль команди обмінялися домашніми перемогами і знову зрівняли цифри, залишаючи долю путівки у фінал на вирішальний, сьомий матч.

Перша зустріч, яка проходила в Кременчуці, "містянам" вдалося повністю нав'язати противнику свою гру і перекидати опонентів з рахунком 37:26. Гра завершилася з рахунком 4:1, а єдину шайбу херсонців закинув Микита Макарицький, який реалізував штрафний кидок.

У шостому матчі, який відбувся в Херсоні, місцевому клубу явно дуже допомогли рідні гучні трибуни. Команда Дмитра Підгурського на куражі змогла не тільки зрівняти рахунок після пропущеної шайби від Тимура Гриценка, але і в третьому періоді вийти вперед, здобувши вольову перемогу.

Героєм матчу можна назвати Івана Дунаєва, який взяв участь в обох шайбах його команди, записавши на свій рахунок 2 (1+1) бали. Це дозволяє Івану з 10 (3+7) очками посідати перше місце серед бомбардирів плей-оф.

Таким чином 27 березня о 18:30 команди проведуть сьомий матч півфінальної серії, який визначить другого учасника фіналу плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч.

Джерело - Чемпіон.

#УХЛ, #Донбас, #Кременчук
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